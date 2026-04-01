В Павлово-Посадском округе проверили ход весенней уборки территорий

01 апреля 2026, 14:35

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Объезд территорий провёл глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов вместе с профильными заместителями для проверки хода благоустройства и решения актуальных вопросов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Объезд начался с парка Меленки. Здесь в разгаре весенняя уборка — с дорожек сметают прошлогодние листья и мусор, восстанавливают сломанные лавочки и приводят в порядок зелёную зону.





«Отдельной темой стала прокладка трубопровода через территорию парка. Сейчас работы остановились. Глава округа назвал это недопустимым и потребовал от Мособлводоканала и подрядчика конкретных действий», — говорится в сообщении.