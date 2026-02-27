Фрязинская компания за два года переработала 14 000 тонн пластика

27 февраля 2026, 19:50

оригинал Фото: компания Melke

Производитель оконных систем Melke из городского округа Фрязино за два года переработал 14 000 тонн вторичного ПВХ-пластика. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Пластик перерабатывают в рамках созданного на предприятии производственного цикла. Затем переработанный ПВХ-пластик оконного назначения используют в качестве внутреннего слоя оконной рамы.

«Мы строили производство по современным технологическим требованиям, где переработка пластика играет одну из ключевых ролей. После запуска этой технологии в составе производственного цикла мы стали утилизировать производственные обрезки и брак. Также сотрудничаем с компаниями по переработке. Закупаем объём по всей России и вносим реальный вклад в снижение загрязнения окружающей среды пластиком», – рассказал руководитель отдела маркетинга и рекламы компании Melke Никита Петюшин.