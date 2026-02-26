Компанию из Мытищ «Лебер» номинировали на премию «Золотой медвежонок»

26 февраля 2026, 21:41

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковная компания «Лебер» вступила в борьбу за национальную премию «Золотой медвежонок». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Предприятие из Мытищ производит детские игровые, научные и спортивные площадки. Она участвует в премии второй раз подряд и в 2025-м получила две награды – в номинациях «Компания года» и «Лучшие детские площадки».

«За прошедший год компания запустила новые научные детские площадки, расширила линейку тематических решений, реализовала партнёрские проекты с индустрией анимации. Это усилило образовательную составляющую продукта и расширило возможности его применения в школах, детсадах и на общественных пространствах. Участие в премии в этом году – возможность представить новые решения профессиональному сообществу», – рассказала замдиректора по маркетингу компании «Лебер» Алина Севастьянова.