В инновационно-технологических центрах ОЭЗ «Дубна» работают уже 16 компаний
В двух инновационно-технологических центрах на площадке особой экономической зоны «Дубна» сейчас функционируют 16 высокотехнологичных компаний. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Компании разместились в готовых помещениях, что позволило им оперативно приступить к работе.
«Объём фактических инвестиций резидентов составляет 5,8 млрд рублей. На предприятиях создали более 520 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Первый инновационно-технологический центр «Ломоносов» в ОЭЗ «Дубна» ввели в 2019 году, ИТЦ «Менделеев» – в 2020-м. Площадки в этих центрах инвесторы забронировали ещё на стадии строительства.
По данным министерства, несколько резидентов уже «переросли» малые производственные помещения и вложили средства в строительство собственных научно-производственных объектов. Это пример того, как ОЭЗ помогает небольшим компаниям стартапам вырасти в крупные предприятия.