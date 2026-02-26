В инновационно-технологических центрах ОЭЗ «Дубна» работают уже 16 компаний

26 февраля 2026, 14:57

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В двух инновационно-технологических центрах на площадке особой экономической зоны «Дубна» сейчас функционируют 16 высокотехнологичных компаний. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Компании разместились в готовых помещениях, что позволило им оперативно приступить к работе.

«Объём фактических инвестиций резидентов составляет 5,8 млрд рублей. На предприятиях создали более 520 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.