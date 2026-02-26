В Подмосковье откроется производство домостроительных панелей

26 февраля 2026, 14:40

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Завод по выпуску железобетонных конструкций для «сборки» домов строит в особой экономической зоне «Кашира» компания «Префабрика АГ». Запустить производство планируется уже в этом году, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.





Инвестиции в проект оцениваются в 4,3 млрд рублей. На заводе создадут свыше 300 рабочих мест.





«Площадь производства составляет около 20 тысяч квадратных метров. И еще на более чем четырёх тысячах квадратных метров разместятся складские, технические и административные помещения», — рассказала зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.