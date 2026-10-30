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Фрязинские дзюдоисты выиграли этап международного турнира «Битва городов»

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Фрязина стала победителем командного зачёта второго отборочного этапа международного турнира по дзюдо «Битва городов». Команда из Химок завоевала бронзовые медали, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.



Команда Фрязина выступала в квартете «Б» вместе с Липецком, Уссурийском и Омском. Сборная Химок боролась за награды в высшем дивизионе «Михаил Кутузов», в котором выступили восемь команд.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Международный турнир по дзюдо «Битва городов» прошёл в Москве. В соревнованиях приняли участие сильнейшие юношеские команды из разных регионов России и зарубежных стран.
Лора Луганская

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