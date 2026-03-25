Фрязинские гинекологи удалили пациентке шестикилограммовую миому
Врачи стационара имени М.В. Гольца Щёлковской больницы удалили пациентке гигантскую миому, соответствующую шестимесячной беременности. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В гинекологическое отделение стационара во Фрязине поступила женщина с болями в животе и неестественным увеличением его объёма. Пациентка знала о наличии миомы, но боялась операции и откладывала её, пока не развились болезненные симптомы.
«Опухоль представляла собой гигантскую миому весом более шести килограммов. Её величина соответствовала размерам плода на 24 неделе беременности. Вместно с коллегами мы провели сложное удаление. Операция прошла с минимальной кровопотерей и хорошим косметическим эффектом. Постоперационный период тоже проходил хорошо. Сейчас пациентка уже выписана из отделения», – рассказал заведующий гинекологическим отделением обособленного подразделения им. М.В. Гольца Щёлковской больницы во Фрязине Иван Куранов.
Он подчеркнул, что большая миома матки может вызвать анемию, привести к сдавливанию внутренних органов и нарушению их функций. В крайних случаях возможно развитие кишечной непроходимости, воспаления, перитонита и сепсиса.
При диагностированной миоме врач обычно рекомендует проходить гинекологические осмотры не реже двух раз в год и не откладывать хирургическое вмешательство, если для этого есть показания.