Фрязинские гинекологи удалили пациентке шестикилограммовую миому

25 марта 2026, 16:03

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи стационара имени М.В. Гольца Щёлковской больницы удалили пациентке гигантскую миому, соответствующую шестимесячной беременности. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В гинекологическое отделение стационара во Фрязине поступила женщина с болями в животе и неестественным увеличением его объёма. Пациентка знала о наличии миомы, но боялась операции и откладывала её, пока не развились болезненные симптомы.

«Опухоль представляла собой гигантскую миому весом более шести килограммов. Её величина соответствовала размерам плода на 24 неделе беременности. Вместно с коллегами мы провели сложное удаление. Операция прошла с минимальной кровопотерей и хорошим косметическим эффектом. Постоперационный период тоже проходил хорошо. Сейчас пациентка уже выписана из отделения», – рассказал заведующий гинекологическим отделением обособленного подразделения им. М.В. Гольца Щёлковской больницы во Фрязине Иван Куранов.