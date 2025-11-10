ФСБ задержала подозреваемого в госизмене и подготовке диверсии в Подмосковье

10 ноября 2025, 15:41

Видео: пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области

Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала жителя Москвы 1980 года рождения, подозреваемого в государственной измене и участии в деятельности террористической организации, запрещенной на территории России, сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.