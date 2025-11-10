ФСБ задержала подозреваемого в госизмене и подготовке диверсии в Подмосковье
Видео: пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области
Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала жителя Москвы 1980 года рождения, подозреваемого в государственной измене и участии в деятельности террористической организации, запрещенной на территории России, сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.
По данным ФСБ, мужчина установил конфиденциальное сотрудничество с представителями спецслужб Украины и получал от них задания, в том числе по сбору сведений о военнослужащем Вооружённых Сил Российской Федерации — месте его проживания, транспорте и маршрутах передвижения. Также подозреваемый получил указание подготовить диверсию на одной из железнодорожных станций московского региона.
Сотрудники ФСБ задокументировали факты, подтверждающие намерения фигуранта перейти на сторону вооружённых сил Украины или вступить в украинское военизированное формирование для участия в боевых действиях против России.
В отношении задержанного возбудили уголовные дела по статьям 205.5 часть 2 (участие в деятельности террористической организации) и 275 (государственная измена) Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Указанные статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
ФСБ России подчеркнула, что все лица, оказывающие содействие иностранным государствам, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.
