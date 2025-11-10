В Сергиевом Посаде поймали рецидивистку, воровавшую продукты из супермаркета
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Сергиево-Посадского отдела вневедомственной охраны задержали рецидивистку, подозреваемую в краже продуктов из сетевого супермаркета. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Сигнал о срабатывании тревожной кнопки поступил росгвардейцам с охраняемого торгового объекта, расположенного на улице Майолика. Прибыв на вызов, стражи порядка выяснили, что неизвестная сложила в пакет мясные и сырные изделия на сумму 2500 рублей и попыталась покинуть торговый зал, не оплатив товар», – пояснили в ведомстве. Росгвардейцы задержали подозреваемую. Ею оказалась 36-летняя местная жительница, которая, как выяснилось позже, уже была судима за мошенничество.Женщину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Во время допроса она объяснила, что решилась на кражу, так как у неё не было денег на покупку продуктов.