Поднявшую деньги с пола жительницу Подмосковья обвинили в воровстве

09 ноября 2025, 19:55

В Москве возбудили дело против девушки, которая подняла с пола магазина деньги

Фото: iStock/alexkich

26-летняя жительница Подмосковья стала подозреваемой в необычной краже в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Агентства «Москва».