Поднявшую деньги с пола жительницу Подмосковья обвинили в воровстве
26-летняя жительница Подмосковья стала подозреваемой в необычной краже в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Агентства «Москва».
Отмечается, что девушка нашла на полу в дорогом супермаркете на Цветном бульваре 35 тысяч рублей. Она поинтересовалась у продавца, не её ли это деньги, и, получив отрицательный ответ, подняла купюры и ушла.
Задержать обвиняемую удалось сотрудникам полиции на Малой Бронной. Денежные средства оперативно вернули законной владелице.
Теперь жительница Московской области может получить до пяти лет лишения свободы за кражу. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.
