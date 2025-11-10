Суд взыскал с подрядчика более 1,5 млн рублей в пользу бюджета Лобни
Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск администрации городского округа Лобня о взыскании ущерба с подрядной организации ООО «СПОРТФОРМАТ». Судебное решение вынесено в полном объеме в пользу муниципалитета, сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Московской области.
В ходе проверки и судебного разбирательства установили, что подрядчик допустил завышение объемов выполненных работ, применял некачественные материалы и нарушил сроки исполнения контракта на строительство хоккейной площадки.
Сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей. В нее вошли завышенные расходы, стоимость некачественного оборудования и штрафные санкции за нарушение сроков. Суд отметил, что подрядная организация не соблюдала технические стандарты и не предоставила необходимую документацию, что привело к дополнительным расходам бюджета.
Решение суда стало примером эффективной защиты государственных интересов и демонстрирует важность контроля за исполнением контрактов в сфере государственных закупок.
