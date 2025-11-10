Суд взыскал с подрядчика более 1,5 млн рублей в пользу бюджета Лобни

10 ноября 2025, 14:49

оригинал Фото: Медиасток РФ

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск администрации городского округа Лобня о взыскании ущерба с подрядной организации ООО «СПОРТФОРМАТ». Судебное решение вынесено в полном объеме в пользу муниципалитета, сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Московской области.