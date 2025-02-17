Футболист Алдонин соберёт на мастер-класс юных футболистов Дубны

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Обладатель Кубка УЕФА, двукратный чемпион России по футболу Евгений Алдонин проведёт мастер-класс в спорткомплексе «Волна» в Дубне. Он пройдёт 18 февраля, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.