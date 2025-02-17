Футболист Алдонин соберёт на мастер-класс юных футболистов Дубны

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Обладатель Кубка УЕФА, двукратный чемпион России по футболу Евгений Алдонин проведёт мастер-класс в спорткомплексе «Волна» в Дубне. Он пройдёт 18 февраля, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Мероприятие состоится в рамках проекта Единой школьной лиги Подмосковья. Экс-капитан сборной России познакомит юных спортсменов с принципами проведения тренировок в профессиональных клубах. После мастер-класса участники смогут получить памятные подарки, взять у Алдонина автограф, сделать совместную фотографию и задать вопросы», – говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, в феврале и марте в Московской области запланированы открытые тренировки с другими амбассадорами Школьной лиги.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
В министерстве напомнили, что на сегодняшний день в соревнованиях и активностях Единой школьной лиги участвуют представители 201 учебного учреждения из 13 муниципалитетов Подмосковья.
«В этом сезоне в рамках Школьной лиги запланировано более 5 тыс. соревнований по футзалу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам. Турниры проходят в два этапа. Муниципальный проводится с ноября 2024 года по апрель 2025-го. Региональный, на котором определятся победители и призёры, состоится в апреле этого года», – пояснили в пресс-службе.Амбассадорами Школьной лиги Подмосковья стали Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева. Именитые спортсмены проводят мастер-классы, делятся собственным опытом и знаниями.
Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом
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