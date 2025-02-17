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Участниками лыжных гонок на Кубок Легкова стали представители десяти регионов

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Пятые открытые соревнования по лыжным гонкам «Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова» состоялись в подмосковном Наро-Фоминске, участие в заездах приняли представители десяти российских регионов, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Уровень спортсменов повышается: они становятся быстрее, взрослее. Уже почти догнали меня по росту. Но в любом случае тренироваться надо постоянно и упражнения делать на каждой тренировке. Хочется, чтобы везде проходили соревнования с нашими топовыми действующими спортсменами», — отметил Александр Легков.

Александр Легков (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Маршрут гонки был организован вдоль парка Елагино. Заезды проводились на трассах протяжённостью 500 метров и один километр. Участниками гонки стали спортсмены из Москвы, Подмосковья, Воронежской, Ульяновской, Тверской, Брянской, Калужской, Смоленской, Владимирской и Тульской областей.

Организатор турнира, заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов отметил, что в этом году из-за малоснежной зимы для подготовки трассы использовались снежные пушки.

«Две недели работали снежные пушки для того, чтобы получилась такая мягкая, достойная трасса», — сказал Олег Рожнов.
Он также сообщил, что запрос на проведение этой гонки есть и из других регионов, но в Наро-Фоминске он будет проводиться постоянно.

Результаты гонки размещены на официальном сайте мероприятия.

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#наро-фоминск
Министр ЖКХ Подмосковья приехал с рабочим визитом в Орехово-Зуево
17 февраля 2025, 09:21

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев посетил объекты государственного унитарного предприятия (ГУП) «Коммунальные системы Московской области», которые находятся на территории Орехово-Зуевского городского округа, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Цель визита — оценить работу местных коммунальных служб и состояние основных объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Вместе с главой городского округа Русланом Заголовацким министр проверил ход капитального ремонта главного действующего канализационного коллектора, который работает самотеком и проходит вдоль реки Клязьмы.

В следующем году планируется отремонтировать ещё 10 километров сетей.

В этом году в посёлках Верея и Куровское планируется начать обновление водопроводных сетей на двух водозаборных узлах.

Во время своего визита Кирилл Григорьев также посетил офис ГУП «КС МО», где провёл рабочую встречу с руководством организации, подведомственной Министерству ЖКХ Московской области, а также осмотрел производственную базу и новое оборудование, приобретённое в 2024 году.

Министр также обратил внимание на реконструкцию участка левого рукава канализационного коллектора Егорьевск-Воскресенск длиной 14 км.

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Коллектив ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка в Дубне получил орден Александра Невского
15 февраля 2025, 20:30

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

14 февраля министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов вручил коллективу АО «ГосМКБ "Радуга" им. А.Я. Березняка» в лице генерального директора Сергея Богатикова орден Александра Невского.
Указ о награждении коллектива предприятия подписал российский лидер Владимир Путин. Примечательно, что это второй орден в истории конструкторского бюро. Певрое награждение предприятия орденом Октябрьской революции состоялось в 1983 году.

В торжественной церемонии принял участие генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. В рамках визита Алиханов посетил производственные цеха и площадки, где ознакомился с новейшими разработками, а также пообщался с работниками и руководством предприятия.

«Поздравляю коллектив предприятия с получением такой высокой награды! Спасибо вам за неустанную работу и тот важнейший вклад в укрепление обороноспособности нашей Родины, который вы вносите ежедневно!», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

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Первый участок Южно-Лыткаринской автомагистрали открыли в Подмосковье
15 февраля 2025, 15:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Первый участок Южно-Лыткаринской автомагистрали (ЮЛА) открыт в ленинском округе Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.
«В этом году наша задача — запустить Южно-Лыткаринскую автомагистраль целиком, все 45 км. Сегодня открыли первый участок, который соединит Симферопольское и Расторгуевское шоссе — развязку с 4 съездами и разворотную эстакаду. Таким образом, около 20 тысяч автомобилистов ежедневно будут экономить в пути минимум полчаса. Важно, что проезд здесь останется бесплатным», — сказал губернатор МО Андрей Воробьев.
Он добавил, что автомагистраль является самым крупным проектом в текущем году. Воробьев уточнил, что ЮЛА, по сути, дублирует МКАД. Протяженность открытого участка составляет почти три километра, расчетная скорость — 120 км/ч.

«Когда мы запустим ее полностью, перемены почувствуют более 3 миллионов жителей Подмосковья и Москвы», — резюмировал Воробьев.

Ранее сообщалось, какой услугой можно будет воспользоваться на химкинской ветсстанции.

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На ветстанции в Химках запустят новую услугу – груминг кошек
14 февраля 2025, 22:56

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На базе ветстанции Минсельхозпрода Московской области в Химках уже этой весной будет доступна новая услуга – груминг кошек. Это особенно актуально для представителей таких длинношёрстных пород, как невские маскарадные, сибирские, норвежские лесные, персидские, ангорские и рэгдоллы, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Помимо мытья и стрижки можно будет дополнительно заказать уход за ушами, глазами, ногтями, кожей и зубами питомцев. Как отмечают специалисты, в условиях городской среды животное не способно вычистить себя самостоятельно, что может плохо сказаться на состоянии кожи и шерсти. Поэтому своевременный груминг – важная мера профилактики различных недугов», – отметили в министерстве.
Там добавили, что процедура помогает выявить на ранних стадиях такие проблемы, как зубной камень и разнообразные кожные заболевания.

На базе ветстанции в Химках услуга доступна по предварительной записи по телефону 8(495) 575-01-91.

В министерстве добавили, что медицинская стрижка и снятие колтунов у кошек доступны во всех государственных ветеринарных клиниках. А получить уход можно в Талдоме, Балашихе, Реутове, Воскресенске, Люберцах и Домодедове (Растуновская УВЛ).

Записаться на приём или уточнить подробности можно по номеру 7(495) 668-01-25.

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Судебные приставы Подмосковья взыскали с должников за год более 52 млрд рублей
14 февраля 2025, 22:42

Фото: пресс-служба ФССП РФ по МО

Подмосковные судебные приставы взыскали с должников в прошлом году более 52 млрд рублей. Об этом заявил главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев на заседании коллегии Главного управления Федеральной службы судебных приставов по региону. На нём подвели итоги работы за 2024-й и определили планы на текущий год.
«В прошедшем году было взыскано свыше 52 млрд 266 млн рублей. Положительная динамика наблюдается в рамках социально значимых категорий исполнительных производств. Так, доля исполнительных производств по реализации прав на получение алиментов составила 93,5%. С помощью мер принудительного исполнения взыскателям перечислено алиментов более чем на 3 млрд 641 млн рублей. Это на 30% больше, чем в 2023-м», – подчеркнул Тагаев.
В результате контрольно-надзорной деятельности в федеральный бюджет за год поступило порядка 10 млн рублей в качестве оплаты наложенных на нарушителей штрафов.

За пределы России выдворили 5 тыс. 271 иностранца и лиц без гражданства, работавших в Московской области без разрешения. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году.

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