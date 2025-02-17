Участниками лыжных гонок на Кубок Легкова стали представители десяти регионов

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Пятые открытые соревнования по лыжным гонкам «Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова» состоялись в подмосковном Наро-Фоминске, участие в заездах приняли представители десяти российских регионов, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Уровень спортсменов повышается: они становятся быстрее, взрослее. Уже почти догнали меня по росту. Но в любом случае тренироваться надо постоянно и упражнения делать на каждой тренировке. Хочется, чтобы везде проходили соревнования с нашими топовыми действующими спортсменами», — отметил Александр Легков.
Александр Легков (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Маршрут гонки был организован вдоль парка Елагино. Заезды проводились на трассах протяжённостью 500 метров и один километр. Участниками гонки стали спортсмены из Москвы, Подмосковья, Воронежской, Ульяновской, Тверской, Брянской, Калужской, Смоленской, Владимирской и Тульской областей.
Организатор турнира, заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов отметил, что в этом году из-за малоснежной зимы для подготовки трассы использовались снежные пушки.
«Две недели работали снежные пушки для того, чтобы получилась такая мягкая, достойная трасса», — сказал Олег Рожнов.Он также сообщил, что запрос на проведение этой гонки есть и из других регионов, но в Наро-Фоминске он будет проводиться постоянно.
Результаты гонки размещены на официальном сайте мероприятия.
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