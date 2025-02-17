Матч «Легенд хоккея» с любительской сборной Лобни завершился вничью

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В Лобне состоялась игра в рамках проекта «Выходи в двор»: команда «Легенды хоккея» встретилась со сборной местных жителей. Матч завершился со счётом 4:4, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
В составе команды «Легенды хоккея» на каток центрального парка культуры и отдыха «Лобня» вышли двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион Виталий Прохоров, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, вице-чемпион мира Александр Гуськов, а также двукратные обладатели Кубка Гагарина Сергей Соин и Сергей Коньков. В команде со звёздными хоккеистами сыграли также актёр сериала «Молодёжка» Артур Каспранов, участник группы «Иванушки» Кирилл Андреев.
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«Проект «Выходи во двор замечательный, он всем нравится. Мы посетили практически все округа Подмосковья. У нас появляется много новых друзей. Самое главное, что нам удаётся пропагандировать спорт, здоровый образ жизни и дарить всем хорошее настроение», —сказал Алексей Касатонов.Отмечается, что проект «Выходи во двор» проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
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Лев Каштанов