Матч «Легенд хоккея» с любительской сборной Лобни завершился вничью

14 февраля министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов вручил коллективу АО «ГосМКБ "Радуга" им. А.Я. Березняка» в лице генерального директора Сергея Богатикова орден Александра Невского.

Указ о награждении коллектива предприятия подписал российский лидер Владимир Путин. Примечательно, что это второй орден в истории конструкторского бюро. Певрое награждение предприятия орденом Октябрьской революции состоялось в 1983 году.



В торжественной церемонии принял участие генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. В рамках визита Алиханов посетил производственные цеха и площадки, где ознакомился с новейшими разработками, а также пообщался с работниками и руководством предприятия. В торжественной церемонии принял участие генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. В рамках визита Алиханов посетил производственные цеха и площадки, где ознакомился с новейшими разработками, а также пообщался с работниками и руководством предприятия.



