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Матч «Легенд хоккея» с любительской сборной Лобни завершился вничью

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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В Лобне состоялась игра в рамках проекта «Выходи в двор»: команда «Легенды хоккея» встретилась со сборной местных жителей. Матч завершился со счётом 4:4, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
В составе команды «Легенды хоккея» на каток центрального парка культуры и отдыха «Лобня» вышли двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион Виталий Прохоров, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, вице-чемпион мира Александр Гуськов, а также двукратные обладатели Кубка Гагарина Сергей Соин и Сергей Коньков. В команде со звёздными хоккеистами сыграли также актёр сериала «Молодёжка» Артур Каспранов, участник группы «Иванушки» Кирилл Андреев.

«Проект «Выходи во двор замечательный, он всем нравится. Мы посетили практически все округа Подмосковья. У нас появляется много новых друзей. Самое главное, что нам удаётся пропагандировать спорт, здоровый образ жизни и дарить всем хорошее настроение», —сказал Алексей Касатонов.
Отмечается, что проект «Выходи во двор» проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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#спорт
#минспорта мо
#хоккей
#выходи во двор
#лобня
Готовность новой поликлиники в люберецком ЖК «Томилино Парк» превысила 30%
17 февраля 2025, 09:56

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 540 посещений в смену, строят на территории жилого комплекса «Томилино Парк» в округе Люберцы, в настоящее время строительная готовность объекта составила 31%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Строители завершили возведение монолитного каркаса и приступили к кладке стен и обустройству наружных инженерных сетей. Все работы идут в соответствии с графиком», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, общая площадь четырёхэтажной поликлиники составит 6 тысяч метров. Блоки отделений для детей и взрослых будут изолированы друг от друга. В здании также предусмотрен встроенный пост скорой помощи на две бригады.

Помощь в поликлинике будут оказывать как врачи общей практики, так и узкопрофильные специалисты.

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#строительство
#поликлиника
#люберцы
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Подмосковные полицейские поймали серийного похитителя автомобильных зеркал
17 февраля 2025, 09:34

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Мытищинское полицейские задержали по подозрению в серии краж автомобильных зеркал 27-летнего жителя Павловского Посада, ранее судимого за аналогичные преступления, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина выбирал определённые модели машин, припаркованных на улицах в Мытищах, и отрывал у них зеркала. Всего от его действий пострадало шесть иномарок, общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Установить личность злоумышленника помогли записи с камер видеонаблюдения. В результате оперативники смогли задержать похитителя автозеркал на одной из улиц в Москве.

Задержанный рассказал, что специально выбирал дорогие и востребованные запчасти. Сейчас следствие проверяет его причастность к другим аналогичным кражам.

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#автомобили
#мвд московской области
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Участниками лыжных гонок на Кубок Легкова стали представители десяти регионов
17 февраля 2025, 09:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Пятые открытые соревнования по лыжным гонкам «Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова» состоялись в подмосковном Наро-Фоминске, участие в заездах приняли представители десяти российских регионов, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Уровень спортсменов повышается: они становятся быстрее, взрослее. Уже почти догнали меня по росту. Но в любом случае тренироваться надо постоянно и упражнения делать на каждой тренировке. Хочется, чтобы везде проходили соревнования с нашими топовыми действующими спортсменами», — отметил Александр Легков.

Александр Легков (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Маршрут гонки был организован вдоль парка Елагино. Заезды проводились на трассах протяжённостью 500 метров и один километр. Участниками гонки стали спортсмены из Москвы, Подмосковья, Воронежской, Ульяновской, Тверской, Брянской, Калужской, Смоленской, Владимирской и Тульской областей.

Организатор турнира, заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов отметил, что в этом году из-за малоснежной зимы для подготовки трассы использовались снежные пушки.

«Две недели работали снежные пушки для того, чтобы получилась такая мягкая, достойная трасса», — сказал Олег Рожнов.
Он также сообщил, что запрос на проведение этой гонки есть и из других регионов, но в Наро-Фоминске он будет проводиться постоянно.

Результаты гонки размещены на официальном сайте мероприятия.

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#лыжи
#наро-фоминск
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Министр ЖКХ Подмосковья приехал с рабочим визитом в Орехово-Зуево
17 февраля 2025, 09:21

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев посетил объекты государственного унитарного предприятия (ГУП) «Коммунальные системы Московской области», которые находятся на территории Орехово-Зуевского городского округа, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Цель визита — оценить работу местных коммунальных служб и состояние основных объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Вместе с главой городского округа Русланом Заголовацким министр проверил ход капитального ремонта главного действующего канализационного коллектора, который работает самотеком и проходит вдоль реки Клязьмы.

В следующем году планируется отремонтировать ещё 10 километров сетей.

В этом году в посёлках Верея и Куровское планируется начать обновление водопроводных сетей на двух водозаборных узлах.

Кроме того, во время своего визита Григорьев посетил офис ГУП «КС МО», где провёл рабочую встречу с руководством организации, подведомственной Министерству ЖКХ Московской области, а также осмотрел производственную базу и новое оборудование, приобретённое в 2024 году.

Министр также обратил внимание на реконструкцию участка левого рукава канализационного коллектора Егорьевск-Воскресенск длиной 14 км.

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Коллектив ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка в Дубне получил орден Александра Невского
15 февраля 2025, 20:30

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

14 февраля министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов вручил коллективу АО «ГосМКБ "Радуга" им. А.Я. Березняка» в лице генерального директора Сергея Богатикова орден Александра Невского.
Указ о награждении коллектива предприятия подписал российский лидер Владимир Путин. Примечательно, что это второй орден в истории конструкторского бюро. Певрое награждение предприятия орденом Октябрьской революции состоялось в 1983 году.

В торжественной церемонии принял участие генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. В рамках визита Алиханов посетил производственные цеха и площадки, где ознакомился с новейшими разработками, а также пообщался с работниками и руководством предприятия.

«Поздравляю коллектив предприятия с получением такой высокой награды! Спасибо вам за неустанную работу и тот важнейший вклад в укрепление обороноспособности нашей Родины, который вы вносите ежедневно!», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

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