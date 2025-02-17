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Воробьёв: в Подмосковье в ближайшее время заработают три новых ФОКа

Фото: ТГ-канал Андрея Воробьёва

Фото: ТГ-канал Андрея Воробьёва

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Власти Подмосковья продолжают делать спорт доступнее для жителей. Для этого строятся новые объекты и приводятся в порядок имеющиеся, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он поделился планами на текущий год.
Весной заработает ФОК с бассейном в Раменском. Там будут корты для занятий бадминтоном, медицинский блок и тренерские, конференц-зал. Территорию благоустроят, организуют зоны отдыха.
«Введём ещё два новых ФОКа. Один из них, с бассейном, заработает в Лобне. Там разместим раздевалки и душевые, спортивные и тренажерные залы, кафе, медблок. Будут парковка и зоны отдыха, детская площадка. ФОК с универсальным спортзалом появится в Бронницах. Там построим трибуны на 100 человек, залы силовой подготовки и для фитнеса, медблоки и буфет, организуем парковки», – написал губернатор в своём телеграм-канале.
Он добавил, что после реконструкции будут открыты Клинская школа олимпийского резерва, стадион «Спартак» в Луховицах и спортивный комплекс «Старт» в Реутове.

Ранее Воробьёв заявлял, что всего в Подмосковье в этом году введут в эксплуатацию 24 спортивных объекта.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 17 февраля составила четыре балла
17 февраля 2025, 10:24

Фото: ТГ-канал Андрея Воробьёва

Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 17 февраля, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, основные заторы отмечаются на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе при движении по направлению к Москве, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Пробки наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали более 839 тысяч машин, что на полтора процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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Матч «Легенд хоккея» с любительской сборной Лобни завершился вничью
17 февраля 2025, 10:12

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Лобне состоялась игра в рамках проекта «Выходи в двор»: команда «Легенды хоккея» встретилась со сборной местных жителей. Матч завершился со счётом 4:4, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
В составе команды «Легенды хоккея» на каток центрального парка культуры и отдыха «Лобня» вышли двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион Виталий Прохоров, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, вице-чемпион мира Александр Гуськов, а также двукратные обладатели Кубка Гагарина Сергей Соин и Сергей Коньков. В команде со звёздными хоккеистами сыграли также актёр сериала «Молодёжка» Артур Каспранов, участник группы «Иванушки» Кирилл Андреев.

«Проект «Выходи во двор замечательный, он всем нравится. Мы посетили практически все округа Подмосковья. У нас появляется много новых друзей. Самое главное, что нам удаётся пропагандировать спорт, здоровый образ жизни и дарить всем хорошее настроение», —сказал Алексей Касатонов.
Отмечается, что проект «Выходи во двор» проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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#выходи во двор
#лобня
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Готовность новой поликлиники в люберецком ЖК «Томилино Парк» превысила 30%
17 февраля 2025, 09:56

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 540 посещений в смену, строят на территории жилого комплекса «Томилино Парк» в округе Люберцы, в настоящее время строительная готовность объекта составила 31%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Строители завершили возведение монолитного каркаса и приступили к кладке стен и обустройству наружных инженерных сетей. Все работы идут в соответствии с графиком», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, общая площадь четырёхэтажной поликлиники составит 6 тысяч метров. Блоки отделений для детей и взрослых будут изолированы друг от друга. В здании также предусмотрен встроенный пост скорой помощи на две бригады.

Помощь в поликлинике будут оказывать как врачи общей практики, так и узкопрофильные специалисты.

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#поликлиника
#люберцы
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Подмосковные полицейские поймали серийного похитителя автомобильных зеркал
17 февраля 2025, 09:34

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Мытищинское полицейские задержали по подозрению в серии краж автомобильных зеркал 27-летнего жителя Павловского Посада, ранее судимого за аналогичные преступления, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина выбирал определённые модели машин, припаркованных на улицах в Мытищах, и отрывал у них зеркала. Всего от его действий пострадало шесть иномарок, общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Установить личность злоумышленника помогли записи с камер видеонаблюдения. В результате оперативники смогли задержать похитителя автозеркал на одной из улиц в Москве.

Задержанный рассказал, что специально выбирал дорогие и востребованные запчасти. Сейчас следствие проверяет его причастность к другим аналогичным кражам.

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Участниками лыжных гонок на Кубок Легкова стали представители десяти регионов
17 февраля 2025, 09:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Пятые открытые соревнования по лыжным гонкам «Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова» состоялись в подмосковном Наро-Фоминске, участие в заездах приняли представители десяти российских регионов, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Уровень спортсменов повышается: они становятся быстрее, взрослее. Уже почти догнали меня по росту. Но в любом случае тренироваться надо постоянно и упражнения делать на каждой тренировке. Хочется, чтобы везде проходили соревнования с нашими топовыми действующими спортсменами», — отметил Александр Легков.

Александр Легков (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Маршрут гонки был организован вдоль парка Елагино. Заезды проводились на трассах протяжённостью 500 метров и один километр. Участниками гонки стали спортсмены из Москвы, Подмосковья, Воронежской, Ульяновской, Тверской, Брянской, Калужской, Смоленской, Владимирской и Тульской областей.

Организатор турнира, заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов отметил, что в этом году из-за малоснежной зимы для подготовки трассы использовались снежные пушки.

«Две недели работали снежные пушки для того, чтобы получилась такая мягкая, достойная трасса», — сказал Олег Рожнов.
Он также сообщил, что запрос на проведение этой гонки есть и из других регионов, но в Наро-Фоминске он будет проводиться постоянно.

Результаты гонки размещены на официальном сайте мероприятия.

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#наро-фоминск
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