Воробьёв: в Подмосковье в ближайшее время заработают три новых ФОКа

Фото: ТГ-канал Андрея Воробьёва
Власти Подмосковья продолжают делать спорт доступнее для жителей. Для этого строятся новые объекты и приводятся в порядок имеющиеся, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он поделился планами на текущий год.
Весной заработает ФОК с бассейном в Раменском. Там будут корты для занятий бадминтоном, медицинский блок и тренерские, конференц-зал. Территорию благоустроят, организуют зоны отдыха.
Ранее Воробьёв заявлял, что всего в Подмосковье в этом году введут в эксплуатацию 24 спортивных объекта.
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«Введём ещё два новых ФОКа. Один из них, с бассейном, заработает в Лобне. Там разместим раздевалки и душевые, спортивные и тренажерные залы, кафе, медблок. Будут парковка и зоны отдыха, детская площадка. ФОК с универсальным спортзалом появится в Бронницах. Там построим трибуны на 100 человек, залы силовой подготовки и для фитнеса, медблоки и буфет, организуем парковки», – написал губернатор в своём телеграм-канале.Он добавил, что после реконструкции будут открыты Клинская школа олимпийского резерва, стадион «Спартак» в Луховицах и спортивный комплекс «Старт» в Реутове.
Ранее Воробьёв заявлял, что всего в Подмосковье в этом году введут в эксплуатацию 24 спортивных объекта.
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Лора Луганская