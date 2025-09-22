Достижения.рф

Футболисты Красногорска победили с разгромным счётом команду из Клина

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Команда «Зоркий» из Красногорска одержала победу над гостями из Клина на игре, состоявшейся в рамках лиги «А» 21-го тура чемпионата Московской области по футболу. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Игра была организована в День города: Красногорск отмечал 93-летие. Футболисты сражались с полной самоотдачей. Матч завершился со счётом 12:0 в пользу «Зоркого».

«Потрясающий матч выдался: один из рекордных по забитым мячам. Приятно, что не пропустили. Обилие голов, красивый футбол — всё, что нужно для такого важного дня для Красногорска», — отметил игрок и генеральный директор футбольного клуба «Зоркий» Егор Лелюхин.
Победа своей команды стала подарком к праздничному дню для жителей города.
Лев Каштанов

