Футболисты Красногорска победили с разгромным счётом команду из Клина

22 сентября 2025, 17:12

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Команда «Зоркий» из Красногорска одержала победу над гостями из Клина на игре, состоявшейся в рамках лиги «А» 21-го тура чемпионата Московской области по футболу. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Игра была организована в День города: Красногорск отмечал 93-летие. Футболисты сражались с полной самоотдачей. Матч завершился со счётом 12:0 в пользу «Зоркого».





«Потрясающий матч выдался: один из рекордных по забитым мячам. Приятно, что не пропустили. Обилие голов, красивый футбол — всё, что нужно для такого важного дня для Красногорска», — отметил игрок и генеральный директор футбольного клуба «Зоркий» Егор Лелюхин.