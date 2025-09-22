Достижения.рф

Участие в «Кроссе нации» в Шатуре приняли около тысячи спортсменов

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Почти тысяча профессиональных спортсменов и любителей стали участниками забега «Кросс нации» в Шатуре. В этом году соревнования посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.



Бегунам предложили дистанции на 1000, 4000, 6000, 8000 или 12000 метров.

Самой юной участницей забега стала Есения Дмитриева, которой нет и двух лет.

«Мы с ней каждый день гуляли, тренировались, бегали, лазили по песочным буграм и преодолевали песочные препятствия», — рассказала о подготовке дочери к соревнованиям мама Есении Ксения Дмитриева.
Победителям вручили медали и кубки.

Турнир «Кросс нации», приуроченный ко Всероссийскому дню бега, проводится в Шатуре уже более 20 лет.
Лев Каштанов

