Участие в «Кроссе нации» в Шатуре приняли около тысячи спортсменов

22 сентября 2025, 10:10

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Почти тысяча профессиональных спортсменов и любителей стали участниками забега «Кросс нации» в Шатуре. В этом году соревнования посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Бегунам предложили дистанции на 1000, 4000, 6000, 8000 или 12000 метров.



Самой юной участницей забега стала Есения Дмитриева, которой нет и двух лет.





«Мы с ней каждый день гуляли, тренировались, бегали, лазили по песочным буграм и преодолевали песочные препятствия», — рассказала о подготовке дочери к соревнованиям мама Есении Ксения Дмитриева.