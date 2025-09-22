Подмосковный спортсмен побил рекорд России в беге на 10 км

22 сентября 2025, 09:34

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Легкоатлет из Подмосковья Владимир Никитин установил новый национальный рекорд в беге на 10 км на шоссе во время Московского марафона, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.





Спортсмен преодолел дистанцию за 27 минут 40 секунд, завоевал золотую медаль и превзошёл собственное достижение 2023 года (28:01). Вторым к финишу пришёл представитель Кении, а «бронза» также досталась российскому бегуну.



«Эмоции зашкаливают, я очень рад. Хочу сказать огромное спасибо своей семье, их поддержка для меня очень важна. Организаторы Московского марафона сделали всё, чтобы мы показали хорошие результаты, соперники были очень сильны», — поделился впечатлениями Никитин.

33-летний атлет остаётся многократным чемпионом России и рекордсменом страны на дистанциях 3000 и 5000 м. XII Московский марафон проходит 20–21 сентября 2025 года в столице в рамках программы «Спорт России».

