Водителям Красногорска напомнили правила перевозки детей
Оперативно-профилактический рейд «Перевозка пассажиров» провели инспекторы ДПС городского округа Красногорск в минувшие выходные на улице Маяковского. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Инспекторы проверяли, соблюдают ли водители правила перевозки детей, объясняли, почему для маленьких пассажиров необходимы специальные удерживающие устройства, а также поздравляли жителей с 93-летием Красногорска.
«Желаем родному городу развития, процветания, безопасных дорог, солнечных дней и красоты, а всем жителям — здоровья, счастья и отличного настроения!» — сказали представители муниципального отделения ГАИ.В рамках рейда полицейские рассказывали, как правильно выбрать и установить детское автокресло, вручали водителям тематические брошюры-памятки, а юным пассажирам — световозвращающие аксессуары с эмблемой Красногорска.