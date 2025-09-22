Водителям Красногорска напомнили правила перевозки детей

22 сентября 2025, 16:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Оперативно-профилактический рейд «Перевозка пассажиров» провели инспекторы ДПС городского округа Красногорск в минувшие выходные на улице Маяковского. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Инспекторы проверяли, соблюдают ли водители правила перевозки детей, объясняли, почему для маленьких пассажиров необходимы специальные удерживающие устройства, а также поздравляли жителей с 93-летием Красногорска.





«Желаем родному городу развития, процветания, безопасных дорог, солнечных дней и красоты, а всем жителям — здоровья, счастья и отличного настроения!» — сказали представители муниципального отделения ГАИ.