Футболисты раменского «Сатурна» с победы начали новый сезон
Футбольный клуб «Сатурн» успешно открыл очередной сезон домашней победой над соперниками из ФК «Орёл» со счётом 4:3. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Первый после зимней паузы матч прошёл в напряжённой борьбе и подарил много голевых моментов.
«Болельщики команды активно поддерживали игроков на протяжении всего поединка. Трибуны стадиона были заполнены преданными фанатами чёрно-синих. Во время встречи болельщики и руководство клуба попрощались с Александром Михайловым, который долго возглавлял организацию. Бывшего руководителя поблагодарили за многолетний труд и большой вклад в становление команды», – рассказали в пресс-службе.
Следующий поединок команда из Раменского проведёт на выезде. 11 апреля «Сатурн» встретится с саранским клубом «Шумбрат».