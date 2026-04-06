Футболисты раменского «Сатурна» с победы начали новый сезон

06 апреля 2026, 18:05

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Футбольный клуб «Сатурн» успешно открыл очередной сезон домашней победой над соперниками из ФК «Орёл» со счётом 4:3. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





Первый после зимней паузы матч прошёл в напряжённой борьбе и подарил много голевых моментов.

«Болельщики команды активно поддерживали игроков на протяжении всего поединка. Трибуны стадиона были заполнены преданными фанатами чёрно-синих. Во время встречи болельщики и руководство клуба попрощались с Александром Михайловым, который долго возглавлял организацию. Бывшего руководителя поблагодарили за многолетний труд и большой вклад в становление команды», – рассказали в пресс-службе.