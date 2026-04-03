Весенний бал «Виват, кадеты!» собрал в Раменском около ста участников

03 апреля 2026, 18:21

Фото: Раменский медиацентр

Раменские кадеты окунулись в прошлое, побывав на большом балу во Дворце культуры «Победа». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.





100 дам и кавалеров в возрасте от 11 до 17 лет из образовательных учреждений Московской области объединились благодаря тематическому воспитательному марафону «Виват, кадеты!».

«К нам в гости приехали ребята из Подольска, Красногорска и раменские кадеты. Важно, чтобы они могли пообщаться друг с другом. На соревнованиях кадеты конкурируют, доказывая, что они самые сильные, смелые и отважные. А в рамках наших мероприятий у них есть возможность неформального общения», – сказала директор АНО ЦРОиД «Движение вверх» Наталия Постнова.