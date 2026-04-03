Весенний бал «Виват, кадеты!» собрал в Раменском около ста участников
Раменские кадеты окунулись в прошлое, побывав на большом балу во Дворце культуры «Победа». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
100 дам и кавалеров в возрасте от 11 до 17 лет из образовательных учреждений Московской области объединились благодаря тематическому воспитательному марафону «Виват, кадеты!».
«К нам в гости приехали ребята из Подольска, Красногорска и раменские кадеты. Важно, чтобы они могли пообщаться друг с другом. На соревнованиях кадеты конкурируют, доказывая, что они самые сильные, смелые и отважные. А в рамках наших мероприятий у них есть возможность неформального общения», – сказала директор АНО ЦРОиД «Движение вверх» Наталия Постнова.
Для ребят провели интеллектуальный квиз с вопросами по тематике Года единства народов России. Кадеты из разных школ разделились на девять команд. За викториной последовал этап под названием «Гастрономический алфавит». Участникам нужно было назвать блюда, представляющие разные народы страны, на каждую букву.
Как отметили в администрации, кадетский бал стал настоящим праздником, подарив присутствующим яркие впечатления и возможность познакомиться с новыми друзьями.