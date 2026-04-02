В Раменском провели Всероссийский турнир по шахматам и шашкам «Аленький цветочек»

02 апреля 2026, 19:42

Фото: Раменский медиацентр

В СК «Борисоглебский» в Раменском состоялись XXXIV Всероссийские соревнования по шахматам и шашкам «Аленький цветочек». На них собрались участники с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщил в пресс-службе администрации муниципального округа.





Турнир привлёк 36 спортсменов в возрасте от восьми до 18 лет из девяти регионов – Ямало-Ненецкого автономного округа, Карелии, Томской, Рязанской, Нижегородской, Пензенской, Архангельской, Московской областей, а также из Москвы.

«Это важные состязания перед первенством России по шахматам и шашкам для ребят с ограниченными физическими возможностями. Шахматы помогают социализировать детей, развить внимание и память. Участие в соревнованиях знакомит ребят с новыми людьми, улучшает коммуникативные навыки», – рассказала старший тренер сборной России по шахматам и шашкам спорта лиц с ПОДА Светлана Герасимова.