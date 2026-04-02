В Раменском проходят съёмки российско-индийского спортивного фильма
В спорткомплексе «Борисоглебский» в Раменском проходят съёмки полнометражного художественного фильма «Смэш». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
Картина расскажет историю бадминтонистки, которая в составе сборной России едет на турнир в Индию. Фильм создаётся как совместный проект российской компании «Смена» и индийской Kartina Entertainment. Партнёрами выступают Национальная федерация бадминтона России и Индийская ассоциация бадминтона.
Съёмки стартовали в марте в кинопарке «Москино», а сейчас проходят в большом зале спорткомплекса Раменского.
«Смэш» – современное спортивное кино, ориентированное на массовую семейную аудиторию и широкий прокат. Фрагменты матчей будут сняты опытными профессионалами с привлечением современных технологий и компьютерной графики», – рассказали о проекте его создатели.
Сценарий написал врач сборной России по бадминтону Дэнуц Морога. В съёмках в качестве дублёров участвуют бадминтонисты сборных России и Индии, главный тренер российской команды по бадминтону Клавдия Майорова, представители киноиндустрии двух стран.
Финансирует съёмки Министерство культуры России.