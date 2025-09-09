Футболистки из Красногорска победили на региональном отборе чемпионата России

09 сентября 2025, 18:04

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Команда женского футбольного клуба «Зоркий» из подмосковного Красногорска одержала победу на региональном отборе чемпионата России по футболу 7х7. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Теперь красногорские футболистки будут представлять Московскую область на финальном этапе чемпионата.





«В рамках регионального турнира «Зоркий» в плей-офф победил со счётом 3:0 команду «Виктория-Икша», а в финале — со счётом 2:0 команду спортшколы «Весна», — говорится в сообщении.