Футболистки из Красногорска победили на региональном отборе чемпионата России
Команда женского футбольного клуба «Зоркий» из подмосковного Красногорска одержала победу на региональном отборе чемпионата России по футболу 7х7. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Теперь красногорские футболистки будут представлять Московскую область на финальном этапе чемпионата.
«В рамках регионального турнира «Зоркий» в плей-офф победил со счётом 3:0 команду «Виктория-Икша», а в финале — со счётом 2:0 команду спортшколы «Весна», — говорится в сообщении.Лучшим бомбардиром турнира была признана футболистка «Зоркого» Наталья Деребезова, а лучшим вратарём — её коллега по команде Александра Баженова.
Финал чемпионата России по футболу 7х7 будет проходить с 3 по 8 ноября в Сочи.