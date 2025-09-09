В Красногорске на оперативном совещании обсудили подготовку к зиме

09 сентября 2025, 17:37

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

В Красногорске прошло расширенное оперативное совещание под руководством главы округа Дмитрия Волкова. Основные вопросы касались подготовки к отопительному сезону, реализации социальных проектов, благоустройства и содержания территории, сообщает пресс-служба администрации городского округа.