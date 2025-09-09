В Красногорске на оперативном совещании обсудили подготовку к зиме

В Красногорске прошло расширенное оперативное совещание под руководством главы округа Дмитрия Волкова. Основные вопросы касались подготовки к отопительному сезону, реализации социальных проектов, благоустройства и содержания территории, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
До 15 сентября все управляющие и ресурсоснабжающие организации должны завершить подготовку к осенне-зимнему периоду. Важно обеспечить готовность сетей, котельных, тепловых пунктов и жилого фонда, а также наличие кадров, техники и необходимых материалов.
Отдельное внимание уделено состоянию дорог, дворов и общественных пространств. На территории округа насчитывается около 500 дворов и более 490 километров дорожной сети. Для проверки готовности коммунальных служб планируется провести смотр техники, в том числе с использованием цифрового контроля. Также разработают дополнительный план действий на случай сильных снегопадов.
Кроме того, глава округа напомнил о значимом событии для православных верующих: 14 сентября в Красногорске состоится Елисаветинский крестный ход. После литургии прихожане вместе с духовенством пройдут от Ильинского до села Усово, переправившись через Москву-реку.
К участию приглашаются все желающие. Возрастное ограничение — 0+