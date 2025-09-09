Художники из Москвы и Подмосковья запечатлели пейзажи Егорьевска

09 сентября 2025, 17:12

Фото: Анна Зверева

В Егорьевск вернулась Ассоциация художников-пленэристов. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального округа.





В этом году более 10 живописцев из Москвы и Подмосковья посетили две локации – Свято-Троицкий Мариинский женский монастырь, которому исполнилось 125 лет, и егорьевский филиал университета «Станкин» – бывшее Электромеханическое училище им. цесаревича Алексея. За уникальную готическую архитектуру его называют егорьевским Хогвартсом.

«Хотелось бы поблагодарить настоятельницу Мариинского женского монастыря за то, что разрешила рисовать на его территории и внутри. Город очень понравился, погода поднимала настроение. Думаю, что ещё будут пленэры. Рада, что наш Егорьевск развивается и с каждым годом хорошеет», – сказала член Ассоциации художников-пленэристов Анна Зверева.