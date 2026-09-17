Футболистки из Подмосковья победили на чемпионате России среди глухих

17 сентября 2026, 13:41

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда Московской области одержала победу на чемпионате России по футболу среди глухих женщин. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили с 5 по 15 сентября в городе Нововоронеж. В турнире принимали участие представительницы Воронежской области, Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ульяновской области.





«На этапе групповых матчей подмосковная сборная выиграла четыре из пяти встреч и вышла на второе место. В полуфинале наши спортсменки встретились с командой Санкт-Петербурга и победили со счётом 3:0, а в финале одолели москвичек со счётом 1:0», — говорится в сообщении.