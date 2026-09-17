В Московской области завершают благоустройство девяти лесопарков
11 благоустроенных подмосковных лесопарков откроются для посетителей в текущем году. Работы на двух объектах уже завершены. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба парламента региона.
Благодаря благоустройству природные территории становятся удобными и безопасными пространствами для отдыха, сохраняя при этом естественный ландшафт и экологическую ценность.
«В Подмосковье в этом году завершается благоустройство 11 лесопарков в округах Лыткарино, Балашиха, Щёлково, Ленинский, Истра, Дубна, Богородский, Раменский и Одинцовский. Два лесопарка уже открылись», — сказал Брынцалов.Кроме того, в регионе ведётся постоянная работа по восстановлению лесов, обеспечению их защиты от пожаров и санитарная вырубка больных деревьев.