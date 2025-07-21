Футболистки из Подмосковья победили на Спартакиаде молодёжи

21 июля 2025, 16:11

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области одержала победу на соревнованиях среди девушек в рамках VI летней Спартакиады молодёжи России. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





В борьбе за первое место футболистки Подмосковья провели шесть игр и победили в каждом из матчей, не допустив ни одного гола в свои ворота.





«В первой игре турнира подмосковная команда одержала победу над футболистками из Свердловской области со счётом 13:0, затем сыграла со сборной Краснодарского края с результатом 6:0, с командой Ростовской области с результатом 9:0 и с представительницами Санкт-Петербурга с результатом 4:0», — говорится в сообщении.