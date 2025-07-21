Зарплатные ожидания Хесуса Медины мешают ему покинуть «Спартак»
Представители парагвайского игрока «Спартака» Хесуса Медины испытывают трудности с поиском нового клуба из-за высоких запросов футболиста по зарплате.
Как сообщает Metaratings.ru, оклад Медины в «Спартаке» составляет 1,6 млн евро, что не готовы предложить заинтересованные клубы. При этом «Спартак» не планирует разрывать контракт с 28-летним полузащитником.
Медина выступает за «Спартак» с июля 2023 года, сыграл 58 матчей, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.
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