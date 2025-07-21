В подмосковном этапе игры «Семейная зарница» приняли участие 16 команд
Региональный этап всероссийской военно-патриотической игры «Семейная зарница — 2025» состоялся в субботу, 19 июля, в подмосковном Клину. Участниками состязаний стали 16 команд, сообщает пресс-служба организатора мероприятия — фонда «Защитники Отечества».
Игра проводилась на специально подготовленной площадке у деревни Жестоки. Участников ждали десять непростых этапов.
«В испытания входили полоса препятствий, стрельба из пневматической винтовки и в лазерном тире, альпинистская переправа и эвакуация раненого, разборка и сборка автомата Калашникова, шифровка по азбуке Морзе, навигация с беспилотником и многое другое, включая викторину по истории России и творческий конкурс, посвящённый Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.Победу на игре одержала семейная команда из Дмитрова «Юный разведчик» в составе отца Артёма Ефименко, матери Екатерины Харисовой, сына — первокурсника Дмитровского техникума Парвиза Карбоева и дочери — одиннадцатиклассницы Анастасии Харисовой.