Подмосковный пловец Степанов победил на всемирной Универсиаде
Многократный чемпион России, пловец Александр Степанов из Московской области завоевал золотую медаль на проходящей в германии всемирной Универсиаде. Информацию об этом пресс-служба подмосковного Минспорта разместила в соцсетях ведомства.
Александр Степанов стал лучшим на дистанции 1500 метров вольным стилем.
«Подмосковный пловец прошёл дистанцию за 14 минут 55,98 секунды. Второе место с результатом 14 минут и 56,10 секунды занял спортсмен из Италии Иван Джиованнони, а третье место — его соотечественник Давиде Марчелло. Его итоговое время составило 15 минут и 6,95 секунды», — говорится в сообщении.Общее число медалей российской сборной на универсиаде, вместе с наградой Александра Степанова, составило пять: три золотые, одна серебряная и одна бронзовая.
Министерство физической культуры и спорта Московской области регулярно публикует на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале информацию о выступлении подмосковных спортсменов, а также о различных турнирах и физкультурных мероприятиях, которые проходят на территории региона.