Футболистки «Мастер-Сатурна» выиграли первенство России среди девушек до 18 лет

12 ноября 2026, 16:08

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковная футбольная команда «Мастер-Сатурн» впервые в истории выиграла первенств России по футболу среди девушек до 18 лет. Победительниц торжественно наградили в Егорьевске, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.