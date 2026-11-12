Футболистки «Мастер-Сатурна» выиграли первенство России среди девушек до 18 лет
Подмосковная футбольная команда «Мастер-Сатурн» впервые в истории выиграла первенств России по футболу среди девушек до 18 лет. Победительниц торжественно наградили в Егорьевске, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Соревнования являются главным футбольным турниром страны среди женских команд до 18 лет.
Спортсменки егорьевского «Мастер-Сатурна» одержали 14 побед. Подопечные тренера Юрия Савина завершили прохождение турнирной дистанции на первом месте, на пять очков опередив ближайших преследовательниц из московского «Спартака».
Помимо победного Кубка и золотых медалей, четыре игрока команды получили индивидуальные награды. Дарья Зверева признана лучшим вратарём первенства, Ева Продан – лучшим защитником, Дарья Забродина – лучшим нападающим и лучшим игроком турнира, Елизавета Бочарова стала лучшим бомбардиром, забив 22 гола.
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