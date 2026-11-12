СберУниверситет научил молодых авторов Подмосковья работать в новой реальности
В СберУниверситете состоялась занятие «Медиашкола Подмосковья». Мероприятие объединило 300 участников от 16 до 35 лет — начинающих журналистов, блогеров, авторов школьных и студенческих СМИ, контент-мейкеров молодёжных организаций, которые стремятся вывести свои навыки на новый уровень.
Организаторами интенсива выступили Министерство информации и молодёжной политики Московской области совместно со Среднерусским банком Сбербанка.
«Проект «Медиашкола Подмосковья» реализуется в регионе с 2021 года и за это время стал востребованной площадкой для молодых медийщиков. Из года в год меняются направления и темы, отвечая на самые актуальные запросы современности. Сейчас важнейшее место занимают информационная и кибербезопасность, противодействие фейкам, а также применение искусственного интеллекта в медиа. В этом году благодаря сотрудничеству со Сбером мы смогли вывести наше мероприятие на принципиально новый уровень», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Зампредседателя Среднерусского банка Сбербанка Олеся Лебедева отметила, что участие в проекте даёт банку возможность делиться с молодёжью знаниями.
«Молодые и талантливые ребята — это наше будущее, и именно сегодня важно вкладываться в их развитие, создавать возможности для роста и поддерживать инициативы. Для Сбера участие в «Медиашколе Подмосковья» — возможность не просто поделиться знаниями и экспертизой, а поддержать тех, кто завтра будет определять будущее своих городов. Ведь, развивая потенциал молодёжи сегодня, мы создаём основу для нашей страны», — сказала Лебедева.Ключевыми темами дня стали искусственный интеллект, информационная и кибербезопасность, современные форматы работы в соцсетях. Началось мероприятие с открытого общения молодёжи с директором управления привлечения талантов и развития потенциала человека блока «Люди и культура» Среднерусского банка Сбербанк Ириной Малыгиной. Участники интересовались, какие направления сегодня наиболее востребованы среди работодателей, как устроиться на работу, какие навыки для этого необходимы и как грамотно совмещать профессиональную деятельность с учёбой.
Советник председателя Среднерусского банка Сбербанка Алик Завалищев рассказал, как ИИ меняет индустрию медиа и какие инструменты уже сегодня помогают создавать контент.
Молодых медийщиков интересовало, как организована работа ИИ-агентов, сколько токенов на это уходит, на каком компьютере лучше работать и какие программы стоит осваивать. Спрашивали и о том, не пострадает ли творческая составляющая, ведь некоторые критикуют нейросети за отсутствие искренности.
Спикер отметил, что во время любого научного развития всегда находились противники, и критика звучала всегда, но наука и цивилизация идут вперед, и важно идти в ногу со временем.
Тему продолжил блок «Крафт в эпоху ИИ», который представил основатель студии видеопроизводства Роман Киселёв. На реальных примерах он разобрал, как создаются федеральные рекламные проекты. Отвечая на вопрос одной из участниц о старте в профессии без опыта, спикер посоветовал не бояться стучаться в двери.
«Очень заряженная аудитория. Ребята пришли не просто послушать, а с конкретными вопросами, и это подкупает. Было видно, насколько они вовлечены в тему и как хотят разобраться в профессии изнутри. Для меня это был необычный и очень вдохновляющий опыт — уходить с площадки с таким откликом всегда приятно», — поделился впечатлениями КиселёвБлок, посвященный информационной безопасности, провёл заместитель начальника управления по работе с новыми регионами АНО «Диалог Регионы» Максим Коринчевский. В своем выступлении он подробно разобрал современные медиаугрозы и то, как им противостоять. Спикер объяснил механизмы фрейминга — подачи одного и того же события или темы под определённым углом зрения, что приводит к разным интерпретациям и искаженным оценкам произошедшего.
«С молодёжью нужно и важно говорить на непростые темы, и эта встреча показала, что ребята к такому разговору готовы. В зале собрались действительно думающие и внимательные слушатели, которые осознают вызовы современного цифрового мира. Было особенно приятно видеть такую вовлеченность», — отметил Коринчевский.Эксперт департамента кибербезопасности Сбера Илья Бичаров посвятил свой блок защите данных в цифровой среде и финансовой безопасности. Спикер подробно разобрал топ актуальных схем обмана, с которыми молодёжь может столкнуться в повседневной жизни, включая фейковые уведомления о посылках, просьбы о помощи и новые махинации в мессенджерах. Особый акцент он сделал на понятии вредоносного программного обеспечения: участники узнали, как работают программы-вымогатели, шпионское ПО, банковские трояны и криптоджекинг.
Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети».