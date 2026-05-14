Футбольные мамы Подмосковья откроют сезон турниров 23 мая в Видном

14 мая 2026, 17:36

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Министерство физической культуры и спорта Московской области анонсирует старт первого турнира серии «Кубок футбольных мам» сезона 2026 года. Соревнования пройдут 23 мая в Видном на стадионе «Металлург» (Зеленый пер., 9). Начало — в 10:00.





Организаторы создают особую атмосферу: за участниц болеют самые дорогие зрители — дети и мужья. Каждая мама-футболистка независимо от результата получит медаль. В этом году команды ждёт нововведение: система рейтинга. Баллы начисляют так:

1 место — 8 очков;

2 место — 7 очков;

3 место — 6 очков;

остальные команды — по 3 очка.