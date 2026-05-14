Футбольные мамы Подмосковья откроют сезон турниров 23 мая в Видном

Министерство физической культуры и спорта Московской области анонсирует старт первого турнира серии «Кубок футбольных мам» сезона 2026 года. Соревнования пройдут 23 мая в Видном на стадионе «Металлург» (Зеленый пер., 9). Начало — в 10:00.



Организаторы создают особую атмосферу: за участниц болеют самые дорогие зрители — дети и мужья. Каждая мама-футболистка независимо от результата получит медаль. В этом году команды ждёт нововведение: система рейтинга. Баллы начисляют так:

  • 1 место — 8 очков;
  • 2 место — 7 очков;
  • 3 место — 6 очков;
  • остальные команды — по 3 очка.
По итогам всей серии турниров организаторы составят рейтинг. Он определит участников «Золотого» и «Серебряного» кубков на финале в сентябре. Также в ходе серии выберут лучшего нападающего, лучшего защитника и лучшего вратаря. Победителей в номинациях отметят памятными призами.

Летом 2026 года «Кубок футбольных мам» пройдёт в четырёх городах Московской области: Видном, Истре, Павловском Посаде и Чехове. Мероприятие соответствует целям госпрограммы «Спорт России».

Для несобранных команд предусмотрели возможность заявиться в «Сборную футбольных мам». Регистрация открыта на сайте fmcup.ru.
