Футбольные мамы Подмосковья откроют сезон турниров 23 мая в Видном
Министерство физической культуры и спорта Московской области анонсирует старт первого турнира серии «Кубок футбольных мам» сезона 2026 года. Соревнования пройдут 23 мая в Видном на стадионе «Металлург» (Зеленый пер., 9). Начало — в 10:00.
Организаторы создают особую атмосферу: за участниц болеют самые дорогие зрители — дети и мужья. Каждая мама-футболистка независимо от результата получит медаль. В этом году команды ждёт нововведение: система рейтинга. Баллы начисляют так:
- 1 место — 8 очков;
- 2 место — 7 очков;
- 3 место — 6 очков;
- остальные команды — по 3 очка.
Летом 2026 года «Кубок футбольных мам» пройдёт в четырёх городах Московской области: Видном, Истре, Павловском Посаде и Чехове. Мероприятие соответствует целям госпрограммы «Спорт России».
Для несобранных команд предусмотрели возможность заявиться в «Сборную футбольных мам». Регистрация открыта на сайте fmcup.ru.