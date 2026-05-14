В Химках запустили первый в России VR-тренажёр для обучения школьников ПДД

14 мая 2026, 17:11

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Химках учащимся школы «Лидер» представили первый в России VR-тренажёр «Мир безопасных дорог». Его разработал оператор системы фотовидеофиксации в регионе ГК «Урбантех» вместе с Минтрансом Подмосковья, сообщили в пресс-службе ведомства.





В презентации участвовали министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, первый замминистра образования региона Лариса Сулима, заместитель гендиректора ГК «Урбантех» Александр Домбровский и глава городского округа Инна Федотова.

«Профилактика детского дорожного-транспортного травматизма – одно из главных направлений работы в Подмосковье. Мы хотим, чтобы дети чувствовали себя на дороге уверенно, поэтому разработали уникальный тренажёр. Он поможет ребятам запомнить правила не из скучных книжек, а через приключение. Проект задаёт новый стандарт того, как можно обучать безопасному поведению», – отметил Сибатулин.

«Летние каникулы – период повышенной активности детей на улицах, и именно сейчас особенно важно использовать такие новые форматы, как интерактивные квесты и VR-тренажёры. Когда ребёнок не заучивает правила, а проживает дорожные ситуации в безопасной среде, знания закрепляются навсегда», – подчеркнула Сулима.