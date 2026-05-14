В Химках запустили первый в России VR-тренажёр для обучения школьников ПДД
В Химках учащимся школы «Лидер» представили первый в России VR-тренажёр «Мир безопасных дорог». Его разработал оператор системы фотовидеофиксации в регионе ГК «Урбантех» вместе с Минтрансом Подмосковья, сообщили в пресс-службе ведомства.
В презентации участвовали министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, первый замминистра образования региона Лариса Сулима, заместитель гендиректора ГК «Урбантех» Александр Домбровский и глава городского округа Инна Федотова.
«Профилактика детского дорожного-транспортного травматизма – одно из главных направлений работы в Подмосковье. Мы хотим, чтобы дети чувствовали себя на дороге уверенно, поэтому разработали уникальный тренажёр. Он поможет ребятам запомнить правила не из скучных книжек, а через приключение. Проект задаёт новый стандарт того, как можно обучать безопасному поведению», – отметил Сибатулин.
Тренажёр разработан в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Цель проекта – снизить количество ДТП с участием детей и сформировать у школьников привычки безопасного поведения на дороге.
«Летние каникулы – период повышенной активности детей на улицах, и именно сейчас особенно важно использовать такие новые форматы, как интерактивные квесты и VR-тренажёры. Когда ребёнок не заучивает правила, а проживает дорожные ситуации в безопасной среде, знания закрепляются навсегда», – подчеркнула Сулима.Тренажёр представляет собой мобильный обучающий комплекс, в который входят программное обеспечение, 15 VR-очков и 30 контроллеров, ноутбук-сервер для сбора статистики действий школьников. Разработано три сценария, основанных на типовых маршрутах ребёнка: от дома до школы, от школы до парка и обратно домой.
Пройти маршруты помогает робот-наставник Сёма – символ безопасных дорог Подмосковья. Он эмоционально реагирует на действия ребёнка, показывая одобрение, испуг или грусть, а также объясняет правила и подсказывает, как действовать безопасно.
Занятия на VR-тренажёре будут проводить и другие общеобразовательные учреждения Московской области. Летом они пройдут в детских лагерях. Подробнее о проекте можно узнать по ссылке.