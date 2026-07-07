Футбольный матч проекта «Выходи во двор» впервые проведут в Малаховке
На карте губернаторского проекта «Выходи во двор» появится новая точка. Команда «Легенды футбола» сыграет со сборной жителей посёлка Малаховка городского округа Люберцы. Матч состоится 11 июля на поле стадиона «Труд», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
На поле выйдут прославленные футболисты разных лет Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Филимонов, Александр Ширко, Александр Самедов, Дмитрий Вязьмикин, Борис Никоноров, Дмитрий Хлестов и Василий Иванов. Атмосферу большого футбольного праздника создаст комментатор Виктор Гусев.
«Перед матчем воспитанники местных спортивных школ смогут принять участие в мастер-классе от звёзд отечественного футбола, получить практические советы и сделать памятные фото. В 11 часов начнётся мастер-класс для юных спортсменов, а в полдень стартует гала-матч. Приходите всей семьёй поддержать команды и встретиться с легендами российского футбола», – сказали в ведомстве.
Там напомнили, что проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва при регионального поддержке. Задача – сделать спорт доступным для жителей региона, популяризировать здоровый образ жизни, создать условия для общения молодёжи с выдающимися спортсменами.