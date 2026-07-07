Подмосковные борцы-классики завоевали пять медалей в финале Спартакиады учащихся

07 июля 2026, 12:15

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области в финале XIII летней Спартакиады учащихся России по греко-римской борьбе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в Мытищах с 3 по 6 июля. В них принимали участие более 120 спортсменов из 33 российских регионов.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Дмитрий Тельпиз, выступавший в весовой категории до 41 килограмма, и Рустам Абдуллаев в весе до 35 килограммов», — говорится в сообщении.