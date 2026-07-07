Достижения.рф

Подмосковные ватерполисты победили на Спартакиаде учащихся

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда Московской области заняла первое место в финале XIII летней Спартакиады учащихся России по водному поло. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Матчи проходили в Краснодаре с 28 июня по 7 июля.

«На групповом этапе подмосковная команда победила москвичей, а также представителей Ленинградской и Нижегородской областей. В четвертьфинале спортсмены из Московской области разгромили сборную Краснодарского края, в полуфинале — Волгограда, а в финале вновь встретились с командой Москвы и одержали победу со счётом 12:11», — говорится в сообщении.
За сборную Подмосковья выступали десять воспитанников училища олимпийского резерва №4 и пятеро представителей областной спортшколы олимпийского резерва по водным видам спорта.

По итогам соревнований вратаря подмосковной команды Ивана Косарева признали лучшим голкипером турнира.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0