Подмосковные ватерполисты победили на Спартакиаде учащихся
Команда Московской области заняла первое место в финале XIII летней Спартакиады учащихся России по водному поло. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Матчи проходили в Краснодаре с 28 июня по 7 июля.
«На групповом этапе подмосковная команда победила москвичей, а также представителей Ленинградской и Нижегородской областей. В четвертьфинале спортсмены из Московской области разгромили сборную Краснодарского края, в полуфинале — Волгограда, а в финале вновь встретились с командой Москвы и одержали победу со счётом 12:11», — говорится в сообщении.За сборную Подмосковья выступали десять воспитанников училища олимпийского резерва №4 и пятеро представителей областной спортшколы олимпийского резерва по водным видам спорта.
По итогам соревнований вратаря подмосковной команды Ивана Косарева признали лучшим голкипером турнира.