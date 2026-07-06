Подмосковные легкоатлеты завоевали 16 медалей «Кубка сильнейших» в Жуковском

06 июля 2026, 20:49

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены Московской области завоевали 16 наград международных соревнований по лёгкой атлетике «Кубок сильнейших спортсменов». В их активе – пять золотых, четыре серебряные и семь бронзовых медалей, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Турнир прошёл на стадионе «Метеор» в Жуковском. В нём участвовали представители России и Белоруссии.

«Золотые медали заработали Анастасия Мадышева в беге на 1500 метров, Владимир Никитин на дистанции 5000 метров, Екатерина Ивонина в беге на 3000 метров с препятствиями и Алексей Худяков – в метании диска. Командное золото взяла сборная России в смешанной эстафете 4х400 м. В составе квартета выступили Максим Федяев и Анна Садовничева из Подмосковья», – рассказали в ведомстве.