Подмосковные легкоатлеты завоевали 16 медалей «Кубка сильнейших» в Жуковском
Спортсмены Московской области завоевали 16 наград международных соревнований по лёгкой атлетике «Кубок сильнейших спортсменов». В их активе – пять золотых, четыре серебряные и семь бронзовых медалей, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Турнир прошёл на стадионе «Метеор» в Жуковском. В нём участвовали представители России и Белоруссии.
«Золотые медали заработали Анастасия Мадышева в беге на 1500 метров, Владимир Никитин на дистанции 5000 метров, Екатерина Ивонина в беге на 3000 метров с препятствиями и Алексей Худяков – в метании диска. Командное золото взяла сборная России в смешанной эстафете 4х400 м. В составе квартета выступили Максим Федяев и Анна Садовничева из Подмосковья», – рассказали в ведомстве.
Серебряными призёрами стали бегуны Виктория Погребняк, Данил Ефимов и Мария Тарабанская, а также метатель копья Николай Орлов.
Бронзовые награды в беге на разные дистанции взяли Анна и Анастасия Красильниковы, Андрей Лукин, Максим Федяев и Анна Садовничева, а также Дарья Нидбайкина в тройном прыжке и Андрей Романов – в метании молота.
В соревнованиях участвовали сильнейшие спортсмены двух стран. Программа включала беговые дисциплины, барьеры, стипль-чез, ходьбу на 10 000 метров, прыжки, метания и смешанные эстафеты.
Как напомнили в министерстве, впервые «Кубок сильнейших спортсменов» состоялся в прошлом году в белорусском Бресте.
Нынешний турнир стал последним крупным стартом для российских легкоатлетов перед чемпионатом России, который пройдёт 23-26 июля в Екатеринбурге.