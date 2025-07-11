ГАИ Подмосковья в выходные усилит контроль за несовершеннолетними мотоциклистами
Видео: пресс-служба ГАИ МО
В предстоящие выходные дни подмосковная Госавтоинспекция усилит контроль за мототранспортом. В большинстве муниципалитетов региона. пройдут рейды по безопасности среди несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе ведомства.
Масштабный профилактический рейд сотрудники ГАИ уже провели Чехове. Участвовали также инспекторы по делам несовершеннолетних и волонтёры.
«Рейд был направлен на предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов. Он охватил оживлённые сельские дороги, особенно вблизи мест летнего отдыха, где часто можно встретить подростков за рулём мотоциклов, скутеров и питбайков. В ходе бесед инспекторы обратили внимание юных водителей на особенности управления мототранспортными средствами, жизненной необходимости использования экипировки и строгом соблюдении скоростного режима», – говорится в сообщении.Родителям инспекторы настоятельно рекомендовали усилить контроль за детьми и не давать им ключи от транспортных средств. Они также напомнили о категорическом запрете управлять скутерами и питбайками без водительского удостоверения. Помимо этого, родителям напомнили, что питбайки не предназначены для дорог общего пользования.