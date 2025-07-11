ГАИ Подмосковья в выходные усилит контроль за несовершеннолетними мотоциклистами

11 июля 2025, 21:51

Видео: пресс-служба ГАИ МО

В предстоящие выходные дни подмосковная Госавтоинспекция усилит контроль за мототранспортом. В большинстве муниципалитетов региона. пройдут рейды по безопасности среди несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе ведомства.





Масштабный профилактический рейд сотрудники ГАИ уже провели Чехове. Участвовали также инспекторы по делам несовершеннолетних и волонтёры.

«Рейд был направлен на предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов. Он охватил оживлённые сельские дороги, особенно вблизи мест летнего отдыха, где часто можно встретить подростков за рулём мотоциклов, скутеров и питбайков. В ходе бесед инспекторы обратили внимание юных водителей на особенности управления мототранспортными средствами, жизненной необходимости использования экипировки и строгом соблюдении скоростного режима», – говорится в сообщении.