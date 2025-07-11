Женщина с ребёнком стали жертвами крупной аварии под Воскресенском
Женщина и ребёнок погибли в результате крупного ДТП в городском округе Воскресенск. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники подмосковной Госавтоинспекции, сообщили в пресс-службе ведомства.
«ДТП произошло в пятницу в 19:25 на 260-м км. автодороги А-108 МБК. По предварительной информации, водитель – 34-летняя женщина, управляя машиной ВАЗ, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем. В результате водитель и пятилетний пассажир легковушки погибли», – говорится в сообщении.На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, движение на аварийном участке ограничено. Водителям рекомендуют учитывать ситуацию и выбирать пути объезда.