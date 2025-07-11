Фура и автобус столкнулись на трассе М-4 в Подмосковье
Фура и автобус столкнулись в районе Домодедово в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что ДТП с участием пассажирского автобуса и фуры произошло на трассе М-4 «Дон». После столкновения автобус отбросило на край проезжей части, после чего он врезался в заграждение, а у грузовика повреждён кузов.
На опубликованных кадрах видно, что на месте происшествия уже находятся сотрудники скорой помощи, МЧС и ГАИ.
По предварительной версии, в результате аварии пострадали несколько человек.
В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются.
По данным «Яндекс.карт» на этом участке дороге сейчас наблюдается затор. Также усложняют движение дорожные работы.
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