Фура и автобус столкнулись на трассе М-4 в Подмосковье

Фото: iStock/JTeivans

Фура и автобус столкнулись в районе Домодедово в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».



Отмечается, что ДТП с участием пассажирского автобуса и фуры произошло на трассе М-4 «Дон». После столкновения автобус отбросило на край проезжей части, после чего он врезался в заграждение, а у грузовика повреждён кузов.

На опубликованных кадрах видно, что на месте происшествия уже находятся сотрудники скорой помощи, МЧС и ГАИ.

По предварительной версии, в результате аварии пострадали несколько человек.

В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются.

По данным «Яндекс.карт» на этом участке дороге сейчас наблюдается затор. Также усложняют движение дорожные работы.

Анастасия Чинкова

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