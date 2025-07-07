ГАИ Серпухова задержала подростков на питбайках благодаря бдительности АЗС
Сотрудники Госавтоинспекции Серпухова задержали несовершеннолетних водителей кроссовых мотоциклов благодаря бдительности сотрудников АЗС. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«ГАИ ведёт постоянную профилактическую работу по пресечению управления мототехникой несовершеннолетними. Особое внимание уделяют взаимодействию с персоналом автозаправочных станций. Инспекторы просят работников АЗС информировать дежурную часть о появлении на их территории подростков на мотоциклах или питбайках, а также об отказе им в отпуске топлива», – говорится в сообщении.Эффективность такой работы подтвердил недавний случай с предотвращением передвижения несовершеннолетних на мототехнике по дорогам общего пользования.
Экипаж ДПС Госавтоинспекции Серпухова получил сообщение от сотрудника одной из АЗС о нахождении на заправке группы подростков на питбайках и оперативно выехал на место. В итоге на станции были задержаны трое водителей кроссовых мотоциклов. В ходе проверки выяснилось, что двое из них – несовершеннолетние. Они управляли питбайками без водительских прав.
Составлены протоколы об административном правонарушении. Изъятые мотоциклы помещены на спецстоянку. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.