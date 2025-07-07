В округе Серпухов оптимизировали работу светофоров на трёх шоссе
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Режим работы светофоров изменили на минувшей неделе специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья на трёх шоссе в округе Серпухов для увеличения пропускной способности дорог. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В деревне Борисово городского округа Серпухов увеличили время по прямому ходу Данковского шоссе, а на Бутурлинском шоссе уменьшили время выезда из деревни Бутурлино», — говорится в сообщении.Работы провели и в черте города Серпухов: там на семь секунд было увеличено время выезда на Борисовское шоссе с Окского.
В областном Минтрансе напомнили, что в регионе регулярно проводится оптимизация светофорных режимов, что позволяет снизить вероятность образования пробок на 10-15%.