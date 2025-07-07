В округе Серпухов оптимизировали работу светофоров на трёх шоссе

07 июля 2025, 12:38

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Режим работы светофоров изменили на минувшей неделе специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья на трёх шоссе в округе Серпухов для увеличения пропускной способности дорог. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.







«В деревне Борисово городского округа Серпухов увеличили время по прямому ходу Данковского шоссе, а на Бутурлинском шоссе уменьшили время выезда из деревни Бутурлино», — говорится в сообщении.