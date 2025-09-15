Гала-концерт фестиваля «Область танцевальных культур» собрал 23 тыс. зрителей
В Подольске в парке им. В. Талалихина прошёл гала-концерт первого фестиваля «Кубок Московской области по брейкингу и хип-хопу «Область танцевальных культур». Мероприятие собрало более 23 тысяч гостей, отметили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
Лучшие подмосковные танцоры боролись за право представлять Россию на мировых турнирах в Дубае, Японии и Китае. По итогам гала-концерта определили 10 победителей, среди которых участники самых разных номинаций: от совсем юных до уже опытных танцоров.
Конкурсную часть судили международные и российские мастера брейкинга и хип-хопа. Завершился гала-концерт турниром между сборными России и мира и выступлением хедлайнера Niletto.
Гости посетили зону граффити, где российские художники создали муралы, и мастер-класс от профессионального хип-хоп танцора Ben. Отборочные туры прошли в Балашихе и Видном, их посетили 13 тысяч человек.
