Гала-концерт фестиваля «Область танцевальных культур» собрал 23 тыс. зрителей

15 сентября 2025, 18:30

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

В Подольске в парке им. В. Талалихина прошёл гала-концерт первого фестиваля «Кубок Московской области по брейкингу и хип-хопу «Область танцевальных культур». Мероприятие собрало более 23 тысяч гостей, отметили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.