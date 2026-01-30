Гала-концерт подмосковного фестиваля «Хрустальный лёд» перенесли на 23 февраля

30 января 2026, 12:12

оригинал Илья Авербух (фото: пресс-служба Минкульттуризма МО)

Заключительный отборочный этап и гала-концерт подмосковного конкурса-фестиваля фигурного катания «Хрустальный лёд» перенесли с 1 на 23 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





Перенос связан с сильными морозами, которые пришли в столичный регион 30 января.





«Теперь отборочный этап состоится в понедельник, 23 февраля, в парке «Скитские Пруды» в Сергиевом Посаде. Начало назначено на полдень. А в 16:00 в Центральном парке города Пушкино стартует гала-концерт фестиваля», — говорится в сообщении.