Гала-концерт подмосковного фестиваля «Хрустальный лёд» перенесли на 23 февраля
Заключительный отборочный этап и гала-концерт подмосковного конкурса-фестиваля фигурного катания «Хрустальный лёд» перенесли с 1 на 23 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Перенос связан с сильными морозами, которые пришли в столичный регион 30 января.
«Теперь отборочный этап состоится в понедельник, 23 февраля, в парке «Скитские Пруды» в Сергиевом Посаде. Начало назначено на полдень. А в 16:00 в Центральном парке города Пушкино стартует гала-концерт фестиваля», — говорится в сообщении.На концерте выступят лучшие конкурсанты. Кроме того, зрителям представят ледовый спектакль Ильи Авербуха, участниками которого станут такие звёзды отечественного фигурного катания, как Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Шабалин и др.