Территорию школы №2 в Кашире расчистили от снега ученики-волонтёры
Ученики каширской школы №2, участвующие в движении «Волонтёры Подмосковья», сами взялись за лопаты, чтобы убрать снег на территории родного учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Работе не помешали даже холода. В результате территория школы стала удобной и безопасной и для детей, и для педагогов.
«Пример ребят вдохновляет других на добрые дела и показывает, что даже небольшие инициативы могут сделать окружающий мир лучше», — отметили в администрации округа.Ранее сообщалось, что коммунальные службы Каширы продолжают работать в две смены, несмотря на окончание снегопада, и с раннего утра 30 января расчищают дорожки на Садовой улице. В уборке используется спецтехника.