Территорию школы №2 в Кашире расчистили от снега ученики-волонтёры

30 января 2026, 10:25

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Ученики каширской школы №2, участвующие в движении «Волонтёры Подмосковья», сами взялись за лопаты, чтобы убрать снег на территории родного учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.





Работе не помешали даже холода. В результате территория школы стала удобной и безопасной и для детей, и для педагогов.





«Пример ребят вдохновляет других на добрые дела и показывает, что даже небольшие инициативы могут сделать окружающий мир лучше», — отметили в администрации округа.