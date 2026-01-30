Жителям Подмосковья рассказали о росте соцвыплат семьям с детьми с 1 февраля
Размер различных пособий и льгот для семей с детьми увеличится в Московской области с 1 февраля. На эти цели из бюджета региона в текущем году выделят 43 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба фракции «Единая Россия» в Мособлдуме.
Ежегодная компенсация коснётся материнского капитала: он вырастет на 5,6%, а также выплат при рождении малыша, по уходу за ребёнком до полутора лет, для семей призывников и других.
«В рамках Народной программы партии мы последовательно усиливаем поддержку семей с детьми. Проиндексированный минимальный размер пособия по уходу за ребёнком составит 10 837 рублей, а максимальный — 83 тысячи рублей, выплата на рождение первого ребёнка — 20 тысяч рублей, второго — 40, третьего и последующих — 60. А если сразу родится тройня, семья получит 300 тысяч рублей», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению, член фракции «Единая Россия» Андрей Голубев.Он добавил, что особое внимание уделяется семьям военных. Поэтому пособие на ребёнка в возрасте до трёх лет в таких семьях поднимут до 19 тысяч рублей, а пособие беременной супруге призывника — до 45 тысяч рублей.