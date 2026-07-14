Гала-концерт проекта «Путь Чайковского» собрал в усадьбе Плещеево 5000 зрителей
Более 5000 человек посетили гала-концерт в рамках масштабного музыкального проекта «Путь Чайковского». Он прошёл на территории усадьбы Плещеево в городском округе Подольск, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Художественным руководителем проекта является народный артист СССР, Герой Труда России Юрий Башмет.
«У нас в Подмосковье большая программа летних фестивалей, которые мы проводим при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Стараемся охватить крупными мероприятиями все округа Московской области. «Путь Чайковского» – не единственное событие, связанное с именем величайшего композитора, их целая серия. Плещеево – совершенно особенное место. Надеюсь, что благодаря мероприятию, которое мы проводим здесь во второй раз и планируем сделать традиционным, об усадьбе узнает ещё больше людей», – сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Вниманию зрителей представили постановку музыкально-драматического спектакля Александра Пушкина и Петра Чайковского «Евгений Онегин» в авторской версии Башмета.
«Очень приятно вновь возвращаться в знакомые места. В усадьбе Плещеево мы уже второй раз проходим «Путём Чайковского». Здесь у нас синтез: с одной стороны, оперные хиты, с другой – история и атмосфера. Через великих Пушкина и Чайковского человек чувствует себя человеком, и это объединяет всех нас», – отметил Башмет.
Строки из поэмы Пушкина читали народный артист России Константин Хабенский и актриса Ольга Литвинова. Музыку Чайковского исполнил Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением маэстро Юрия Башмета. Арии из оперы прозвучали в исполнении солистов ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга.